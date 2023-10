Ancelotti evita falar da seleção brasileira, mas promete: “Será esclarecido em breve” 

Técnico comenta evento na Universidade de Parma, no qual foi tratado como futuro treinador do Brasil.

Após mais um ciclo de compromissos na Data Fifa, a seleção brasileira continua mergulhada na incerteza sobre a possível chegada ou não de Carlo Ancelotti. E o técnico italiano voltou a ver o Brasil como tema em uma entrevista coletiva pelo Real Madrid. Ancelotti foi perguntado nesta sexta-feira, na véspera de um duelo contra o Sevilla, sobre o evento na Universidade de Parma no qual foi tratado como futuro treinador da Seleção – e de novo desconversou, apesar de prometer esclarecimentos.

“Fico com a emoção e o entusiasmo do evento, regressando a Parma, onde tudo começou. Há muitos rumores, mas penso que tudo será esclarecido em breve”, disse.

Em homenagem que recebeu na Universidade de Parma, na Itália, na última semana, o treinador do Real Madrid viu o reitor Paolo Andrei cravar seu compromisso com o Brasil. E no documento entregue à imprensa sobre o evento, Ancelotti foi definido como “atualmente no comando do Real Madrid e em 2024 treinador da seleção brasileira”.

“Em 2024, Carlo Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos treinadores: treinar o Brasil. É o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a Seleção. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é generalizada e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará”, disse Paolo Andrei durante discurso.

Ancelotti também foi questionado na entrevista coletiva se tem vontade de renovar com o Real Madrid, uma vez que seu contrato termina ao fim da atual temporada, no meio do ano que vem. E também se esquivou.

“Estou muito feliz no Real Madrid. Sou um pouco egoísta porque é necessário no trabalho. Não falo do meu futuro porque o meu futuro é o jogo de amanhã, o Braga (pela Champions) e o Clássico (contra o Barcelona)”, comentou.

