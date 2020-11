Anatel migra totalmente para portal único do Governo Federal

Quem digitar o endereço tradicional da agência será redirecionado automaticamente para o www.gov.br/anatel

Cumprindo o decreto nº 9.756/2019, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concluiu nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2020, a migração completa do site para o novo ambiente virtual hospedado no portal único do Governo Federal, o gov.br. De acordo com a normativa, todos os órgãos e entidades da administração pública do Poder Executivo federal deveriam migrar totalmente seus conteúdos para o portal único e desativar os endereços eletrônicos antigos.

Com a mudança, o Governo espera melhorar e facilitar a experiência do cidadão na hora de conhecer e utilizar os serviços oferecidos. No portal da Anatel, qualquer cidadão pode ter acesso à todas as informações sobre todas as operadoras de telecomunicações atuantes no Brasil, bem como também pode conhecer todos os seus direitos em relação aos serviços prestados pelas telecom e, acessando o portal do consumidor, pode fazer reclamações direto para a Anatel.

Anualmente, a Anatel divulga diversos dados em relação à telecomunicação do país, como a qualidade dos serviços, perfil dos consumidores e muitas outras informações que ajudam a compreender todo o serviço de telecomunicações brasileiro. A Anatel foi a 1ª agência reguladora do Brasil, criada em 1997 no governo Fernando Henrique Cardoso e, no último dia 5 de novembro, completou 23 anos de existência com diversos desafios pela frente, como a implantação do 5G.

Na página da Anatel no portal do Governo Federal é possível, entre outras coisas, acessar a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida, realizada anualmente pela agência. Através da pesquisa, a Anatel libera um ranking com as melhores operadoras de Internet Banda Larga, Telefonia Fixa e Móvel e TV por Assinatura. Por exemplo, nos resultados divulgados em março de 2020, o ranking da internet foi encabeçado pela Unifique, seguido da Copel Telecom, Brisanet, TIM Live, Algar Telecom, Claro NET, Vivo Internet, Oi Fibra, SKY Banda Larga e HughesNET. Os dados completos podem ser acessados através do painel do consumidor no site www.gov.br/anatel.