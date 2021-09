Ana Paula Navarrete se reúne com deputados e pede recursos para Votuporanga

Antes de deixar o cargo na última semana, a vereadora esteve em Brasília/DF em audiência com diversos deputados federais em busca de recursos e investimentos para o município.

A vereadora Ana Paula Navarrete (PSB) – antes de deixar o cargo na última semana, esteve em Brasília/DF em audiência com diversos deputados federais em busca de recursos e investimentos para Votuporanga/SP.

No gabinete do deputado federal Fausto Pinato (PP), a vereadora Tia Paula pediu apoio para liberar emenda parlamentar no valor de R$300 mil para a Secretaria Municipal de Saúde Votuporanga e destacou que a saúde é compreendida como um conjunto de ações, sendo prioridade nos sistemas de políticas públicas, voltadas para a promoção da saúde, qualidade de vida, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação.

Ainda segundo a parlamentar, as emendas parlamentares para a aquisição de medicamentos e aparelhos são essenciais para uma estrutura adequada e atendimento de qualidade a comunidade.

A vereadora ainda solicitou emenda no valor de R$200 mil para o orçamento municipal que será utilizada na reforma e reparos de Centros de Educação Municipal (CEMEIs) de Votuporanga. Pinato recebeu também um pedido de recurso para a compra de ambulâncias que serão destinadas a rede municipal de saúde, que necessita de mais investimentos para atender a demanda de transporte de pacientes para unidades de saúde da região.

No gabinete do deputado federal Roberto de Lucena (PV), Tia Paula reivindicou emenda parlamentar para a aquisição de dois playgrounds para Votuporanga, direcionada para a Secretaria de Esportes e Lazer do município. “Esses playgrounds melhoram a qualidade de vida da população e melhora o lazer de crianças e jovens de nossa cidade”, destacou a vereadora.

O deputado Lucena também recebeu da vereadora votuporanguense ofício solicitando a liberação de R$300 mil para a Secretaria Municipal de Saúde para a compra de medicamentos, custeio e manutenção da pasta.

Em audiência com o deputado general Peternelli (PSL), a vereadora apresentou ofício pedindo apoio para a liberação de uma emenda no valor de R$300 mil para a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga. E ainda reivindicou uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil junto ao orçamento federal, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFSP – Campus Votuporanga, visto que existem diversos projetos para serem desenvolvidos na unidade de ensino, sendo necessário adequações e melhorias em suas instalações.

“Para atender toda a necessidade do Campus de Votuporanga, a dotação orçamentária não possibilita grandes investimentos em equipamentos e adequações, haja vista que a maior parte do orçamento se destina para o custeio de contratos e funcionamento do IFSP, que hoje conta com cerca de 1700 alunos de Votuporanga e região”, destacou a vereadora.

O deputado federal Rodrigo Antonio (PSB) recebeu da vereadora um pedido para liberação de emenda no valor de R$ 300 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, visando o custeio e manutenção da pasta. A deputada federal Rosane Oliveira (PSB) também recebeu o mesmo pedido apresentado pela vereadora Ana Paula.