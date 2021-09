Ana Paula Navarrete pede a instalação de Unidade de Saúde e CEMEI no bairro Cidade Jardim

Parlamentar destacou em suas justificativas que as solicitações, se atendidas, permitirão uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público Municipal.

Com o objetivo de atender a demanda que surgiu com o crescimento de Votuporanga/SP, a vereadora Ana Paula Navarrete (PSB), encaminhou ao Poder Executivo uma indicação solicitando a instalação de uma Unidade Básica de Saúde e um CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), no Loteamento Cidade Jardim.

A parlamentar destacou em suas justificativas que as solicitações, se atendidas, permitirá uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público Municipal.

Sobre a implantação do CEMEI, Ana Paula destaca que “o Poder Público Municipal vem buscando de forma interrupta medidas que visem aperfeiçoar o seu sistema de ensino e a estrutura de suas unidades educacionais, coma finalidade de proporcionar aos nossos alunos um aprendizado de primeiro mundo em todos os aspectos”.

A vereadora solicitou que a Administração Municipal promova na maior brevidade possível a construção do CEMEI e da Unidade de Saúde, para atender as famílias daquela localidade.