Ampliação do Cemei no Pacaembu segue em forte ritmo

A obra de ampliação do Cemei (Centro de Educação Municipal e Escola Infantil) “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu, segue em forte ritmo e com previsão de entrega para este semestre. O prefeito Jorge Seba, acompanhado do secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto, e do engenheiro civil Gustavo Amaral, foi acompanhar de perto as obras na creche.