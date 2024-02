Ampliação de UTI da Santa Casa de Votuporanga vai beneficiar pacientes de 53 cidades

Obra realizada com emenda do deputado Carlão Pignatari deve ser concluída neste semestre.

A ampliação da UTI (unidade de terapia intensiva) adulto da Santa Casa de Votuporanga vai beneficiar pacientes de 53 cidades do interior, entre elas Cardoso, Fernandópolis, Jales, Ouroeste, Riolândia, Santa Fé do Sul e Valentim Gentil. A obra, conquistada por meio de uma emenda no valor de R$ 2,2 milhões do deputado Carlão Pignatari, deve ser concluída ainda neste semestre, de acordo com a direção do hospital.

Nesta quarta-feira (31), o deputado visitou a Santa Casa de Votuporanga. Na companhia de assessores, ele foi recebido pelo provedor da unidade, Amaro Rodero, e viu de perto o andamento das obras e do projeto. Nos últimos quatro anos, Carlão Pignatari intermediou mais de R$ 10 milhões em investimentos do Estado para o hospital, considerado uma unidade regional de saúde de média e alta complexidade.

“A Santa Casa de Votuporanga é um importante hospital do interior de São Paulo. A obra de ampliação da UTI, com emenda de minha autoria, vai atender melhor os pacientes não só de Votuporanga, mas de toda a nossa região. A gente espera que até o fim de abril, começo de maio, a UTI já esteja funcionando, para melhorar o acolhimento aos nossos pacientes, da nossa região”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O projeto contempla uma expansão de 543 metros quadrados, que dobrará o número de leitos de UTI de 10 para 20. Com o aumento, a Santa Casa de Votuporanga estará ainda mais preparada para atender um maior número de pacientes em condições críticas ou em recuperação. Atualmente, a instituição já conta com duas UTIs para adultos, totalizando 20 leitos, além da UTI Neonatal, que possui 10 leitos.

O provedor do hospital agradeceu o apoio do parlamentar e disse que, graças à emenda destinada, a instituição está realizando a obra que beneficiará toda a região. “A Santa Casa de Votuporanga expressa sua gratidão ao deputado e reafirma o compromisso de proporcionar um atendimento de qualidade aos pacientes da região”, afirmou Amaro Rodero, ao destacar a atuação de Carlão Pignatari na sociedade.

Confira abaixo a lista das cidades atendidas pela Santa Casa de Votuporanga:

Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d’Oeste; Aspásia; Cardoso; Cosmorama; Dirce Reis; Dolcinópolis; Estrela d’Oeste; Fernandópolis; Floreal; Gastão Vidigal; General Salgado; Guarani d’Oeste; Indiaporã; Jales; Macaubal; Macedônia; Magda; Marinópolis; Meridiano; Mesópolis; Mira Estrela; Monções; Nhandeara; Nova Canaã Paulista; Nova Luzitânia; Ouroeste; Palmeira d’Oeste; Paranapuã; Parisi; Pedranópolis; Pontalinda; Pontes Gestal; Populina; Riolândia; Rubineia; Santa Albertina; Santa Clara d’Oeste; Santa Fé do Sul; Santa Rita d’Oeste; Santa Salete; Santana da Ponte Pensa; Sebastianópolis do Sul; São Francisco; São João das Duas Pontes; São João do Iracema; Três Fronteiras; Turmalina; Urânia; Valentim Gentil; Vitória Brasil; Votuporanga.