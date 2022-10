Amor Exigente de Votuporanga tem nova presidente

A escrivã de Policia aposentada Mara Suely assumiu a presidência da entidade para o biênio 2022/2024.

Da Redação

Mara Suely Giraldes assumiu recentemente a presidência da entidade para o biênio 2022/2014. Voluntária há 20 anos, conhece toda a estrutura e trabalho desenvolvido na ONG, que funciona em Votuporanga há 32 anos.

Mara Suely conta com apoio de Maria Tereza Sampaio (vice-presidente), Luciana Francisquetti (tesoureira), Ideval Geraldo de Freitas (secretario), Maria Alice Maranhos Freitas (vice-secretária), Dr. Valter Sampaio Filho, Margarete Laurindo, entre outros.

Mara Suely atualmente dá aulas particulares para crianças com necessidades especiais. Ela é escrivã de polícia aposentada, tendo atuado na Delegacia da Mulher e na DIG (Delegacia de Investigações Gerais), ambas de Votuporanga.

Em visita a redação do Diário na última sexta-feira, ela destacou que o trabalho desenvolvido pela entidade é ouvir as pessoas sem julgar e com sigilo absoluto. “O que se ouve lá permanece lá”, garante.

Mara Suely reforça que na entidade se trabalha a prevenção dentro das famílias, antes de as coisa ruins acontecerem e cita o exemplo da criação de seus dois filhos que foram criados dentro da premissa de que o amor e a oração ajudam muito na formação do caráter. “Devemos aceitar aquilo o que não posso modificar e modificar aquilo que posso”, ensina.

O Amor Exigente

São grupos de auto e mútua ajuda compostos por voluntários que auxiliam famílias que se encontram em conflitos a buscarem, nos doze princípios básicos propostos pelo programa a recuperação da auto-estima, a construção da cooperação familiar e comunitárias, desencorajando a agressividade e a violência.

Amor-Exigente é basicamente uma proposta de educação destinada a pais e orientadores como forma de prevenir e solucionar os problemas com seus filhos. AE é um grupo de apoio no qual os próprios membros se ajudam, na tentativa de mudar seus comportamentos e consequentemente, os comportamentos dos seus.

Quais são os quatro pilares do Amor Exigente?

Respalda-se em Quatro pilares do Programa Amor Exigente: Princípios Básicos, Éticos, Espiritualidade Pluralista e Responsabilidade Social, com uma abordagem educativa e formativa, ajudando os participantes a perceberem situações contextuais e comportamentais de risco, com enfoque preventivo.

Em Votuporanga, existe uma vertente da entidade voltada para a 3ª idade. Esse grupo exclusivo do AE funciona na sede da AAA (Associação Antialcoólica de Votuporanga) todas as quintas-feiras das 19h30 as 21h30.

Mara Suely reforça que no Amor Exigente as pessoas recebem apoio necessário dos voluntários e com eles poderão dividir seus anseios e problemas particulares. “Verdadeiros psicólogos sem diplomas, mas com muito amor a oferecer, principalmente sem custo nenhum para todos aqueles que necessitarem sem distinção de raça ou classe social.”

“No AE não fazemos milagres, as mudanças dependem de cada um, mas damos orientações de como enfrentar problemas de alcoolismo, drogas, violências e qualquer outro necessidade que as famílias muitas vezes enfrentam sozinhas e não sabem como resolver.”

“O Amor Exigente não esta ligado a qualquer religião e não tem fins lucrativos. Durante a Pandemia nossas atividades foram realizadas 100% on line, somente agora voltamos a trabalhar presencialmente”, conta Mara Suely.

Mara Suely aproveitou o espaço cedido pelo Diário de Votuporanga e fez um convite a todas as famílias que necessitam de ajudam e disponibilizou o telefone da entidade para qualquer informação.