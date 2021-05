AMOP reivindica melhorias em estradas da região

Entre os pedidos do Presidente da entidade, Liberato Rocha Caldeira à Rodrigo Garcia, está a conclusão da estrada vicinal Nelson Bolotário que de cerca de 6 km possui um trecho de 500 metros, aproximadamente, sem pavimentação e bastante danificado.

Votuporanga/SP sediou nesta sexta-feira (28), uma audiência pública para discutir a criação da Aglomeração Urbana da Região dos Grandes Lagos que tem o município como sede e é constituída por outras 47 cidades. Entre as autoridades presentes estava o vice-governador e secretário de Estado de Governo, Rodrigo Garcia, que recebeu das mãos do Presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista), Liberato Rocha Caldeira, um pedido de melhorias em estradas da região noroeste.

Segundo o ofício, uma das intervenções solicitadas diz respeito a um problema antigo entre Votuporanga e Valentim Gentil/SP na estrada vicinal Nelson Bolotário (conhecida como “subida da morte”). A extensão total da via é de cerca de 6 km e um trecho de 500 metros, aproximadamente, está sem pavimentação e bastante danificado.

“Essa via é muito utilizada por moradores das duas cidades. Por ali passam diariamente ônibus de estudantes, ambulâncias, trabalhadores, entre outros. Esse pequeno trecho, localizado na chegada de Votuporanga, mesmo recebendo manutenção paliativa, está constantemente esburacado, colocando em risco todos que por ali trafegam”, explica Liberato Caldeira.

Outro ponto listado pela AMOP é a construção da terceira faixa e recapeamento na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), no trecho entre Fernandópolis/SP até a Ponte da Usina Água Vermelha Divisa do estado de Minas Gerais.

De acordo com o representante da AMOP, “a SP-543 é uma importante rodovia da região Noroeste Paulista, ligando diversas cidades, distritos e propriedades rurais. Por estar em péssimas condições de trafegabilidade esta rodovia tem muita incidência de acidentes, muitos deles fatais, por esse motivo pedimos a intervenção o mais breve possível”.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Votuporanga respondeu em nota que “viabilizar o acesso viário da Av. Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi até a estrada vicinal Nelson Bolotário consta no plano de governo do prefeito Jorge Seba como forma de criar mais uma opção de acesso ao bairro Pacaembu. A Secretaria de Planejamento desenvolve projetos para viabilizar esta obra que contemplará cerca de dois quilômetros para interligar a estrada vicinal até a avenida. Os projetos contemplam estudos de infraestrutura como drenagem e pavimentação, além da necessidade também de licenciamento ambiental já que parte da obra se refere a uma travessia de córrego. Após a finalização dos projetos e aprovação dos órgãos ambientais, o prefeito Jorge Seba pleiteará recursos junto à Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo”.