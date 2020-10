AMEs de Votuporanga e região oferecem exames de mamografia gratuitos

As unidades dos Ames (Ambulatório Médico de Especialidades) de Votuporanga, Jales e Fernandópolis realizam o exame para detecção precoce de câncer de mama até o final de 2020. agendamento deve ser realizado pelo telefone.

De acordo com o médico Celso Abrão, a mamografia é extremamente importante para detecção precoce do câncer de mama, principalmente nas mulheres de 50 a 69 anos.

“É muito importante as mulheres não tenham receio de fazer o exame. Afinal, queremos encontrar uma possível cura. As mulheres com idades entre 50 a 69 anos também podem ir nos postos de saúde e agendar seus exames de mamografia”, afirma o médico.

Os atendimentos são realizados por meio de agendamentos, que devem ser feitos pelo telefone 0800 779 0000.