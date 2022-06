Américo de Campos realiza leilão em prol da Santa Casa de Votuporanga neste domingo  

Evento solidário, com entrada gratuita, terá início às 11h30, no Recinto de Exposições do município.

Após dois anos sem realizar o tradicional evento solidário por conta da pandemia, Américo de Campos promove a 6ª edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga, neste domingo (12.jun) – Dia dos Namorados -, a partir das 11h30, no Recinto de Exposições do município. A entrada é gratuita.

A realização do leilão de gado tem apoio do grupo “Comissão de Voluntários de Américo de Campos”. Toda a renda da ação solidária será doada para a Santa Casa de Votuporanga, que é o único hospital da cidade que atende pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e mais de 50 cidades do Noroeste paulista. Entre elas, Américo de Campos.

Marcos Antônio Garcia – conhecido como Marcão –, integrante da Diretoria Executiva da Santa Casa de Votuporanga, falou sobre essa importante iniciativa solidária. “Os eventos solidários são atrativos, por apresentar valores e condições facilitadas para o pagamento. Além de ser um momento de celebrar com a família e amigos. Aproveitamos para agradecer aos doadores dos animais, apoiadores e voluntários, que são fundamentais para a realização do evento”, disse Marcão.

Em Américo de Campos, o leilão de gado já é tradicional e reúne excelentes animais entre cabeças de gado e cavalos. “Estamos felizes com a realização deste leilão de gado em Américo de Campos, uma cidade que sempre foi muito parceira da Santa Casa. O Hospital atende os pacientes de lá que são encaminhados para Votuporanga e é sempre bom poder contar com esse apoio.”, afirmou Adauto Mariola, que também faz parte da Diretoria Executiva do Hospital.

O Recinto de Exposições de Américo de Campos, conta com um espaço amplo que abrigará o público e, pela primeira vez neste ano de 2022, os animais disponíveis para o leilão estarão de forma presencial no local. Será comercializado no bar o tradicional pão com carne, espetos, além de refrigerantes, água e muito mais.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a participação de todos. “É uma grande corrente de solidariedade e amor à nossa causa. Somos uma Instituição filantrópica, que tem no DNA o desafio de oferecer saúde de qualidade e humanizada para quem precisa. E nesta missão, não estamos sozinhos. Contamos com voluntários e apoiadores, que estão se dedicando em realizar um grande evento em Américo de Campos, doadores e o público, que prestigia a edição. Nosso muito obrigado. Cada recurso será direcionado para a manutenção de nossos atendimentos”, afirmou o provedor.