Américo de Campos faz leilão em prol a Santa Casa no próximo dia 4 de junho

Quarenta voluntários estão envolvidos na organização; evento será no Recinto de Exposições José Catalano, a partir das 11h.

Américo de Campos tem a solidariedade no DNA. Os moradores dão um show de generosidade, dedicação e trabalho em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Prova disso, é a realização da sétima edição do Leilão de Gado, com 100% da renda para o Hospital votuporanguense. O evento será no próximo dia 4 de junho, a partir das 11h, no Recinto de Exposições José Catalano.

Cerca de 40 voluntários estão se dedicando há quase 60 dias para o Leilão, sob a coordenação de Antonio Perereca e Osvaldinho Caires, e movimentando toda a cidade. Até o momento, são mais de 120 lotes para arremate, com mais de 60 novilhas, 20 leitoas, carneiros, equinos e brindes do comércio.

O engajamento totalizou 150 doações aproximadamente. “Quero agradecer a todos que estão nesta grande corrente do bem. Cada visita que fazemos, prontamente as pessoas colaboram, seja com dinheiro, materiais, animais ou até mesmo com o próprio trabalho voluntário”, contou Perereca. Ele citou ainda a Prefeitura de Américo de Campos e o padre.

Toda essa generosidade tem a ver com o atendimento prestado pela Instituição. “Fui internado há muito tempo no Hospital e sai muito feliz com o tratamento. Para mim, o que deixamos como legado é o que fizemos de bom. E a Santa Casa é a nossa referência”, complementou.

O diretor Adauto Mariola agradeceu Américo de Campos. “Em cada reunião realizada com os voluntários, notamos todo o envolvido e carinho deles com a Santa Casa. São ações concretas, que trazem recursos para nosso Hospital. Agradecemos imensamente em nome de colaboradores, médicos, prestadores de serviço e voluntários”, destacou.

Rosemir Lopes, o Milão, responsável pela Captação de Recursos, convidou Votuporanga e região para participar. “Será um dia de lazer para toda a família. Com certeza, com lotes bons, de qualidade e que vão agradar o público. Esperamos todos vocês para prestigiar toda a dedicação dos voluntários e também nosso Hospital”, finalizou.