Américo de Campos fará leilão em prol da Santa Casa

Reunião com a Comissão de Voluntários definiu que o evento será no dia 4 de junho.

Já virou tradição! Américo de Campos é parceira da Santa Casa de Votuporanga e, neste ano, vai realizar mais uma edição do Leilão de Gado em prol do Hospital. Uma reunião entre a Comissão de Voluntários e a equipe de Captação de Recursos aconteceu na semana passada, definindo os detalhes.

O 7º Leilão de Gado será no dia 4 de junho e promete movimentar toda a região. O evento é 100% beneficente e toda a renda é revertida na manutenção dos atendimentos da Instituição, com qualidade e humanização.

O responsável pela Captação de Recursos, Rosemir Lopes, mais conhecido como Milão, destacou a parceria. “É sempre muito gratificante podermos contar com toda a dedicação e empenho dos voluntários de Américo. Eles promovem um evento de qualidade, que atrai um bom público e que traz resultados para nosso Hospital”, disse.

Milão contou que a Comissão está já nos preparativos. “Eles já estão atrás de doações de animais, de outros lotes, tudo para garantir que a festa ocorra da melhor maneira possível, pensando sempre em nossos pacientes”, complementou.

A 6ª edição do Leilão de Gado, que aconteceu no ano passado, no Recinto de Exposições da cidade, arrecadou mais de R$ 250 mil, no leilão de 81 cabeças de gado, além de outros produtos. Toda a renda arrecadada foi destinada ao Hospital, que atende pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) de mais de 50 cidades do Noroeste paulista.