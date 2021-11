Convite: Américo de Campos acende luzes de Natal neste sábado

Evento às 19h contará com apresentação do espetáculo musical “Parada de Natal” do Grupo Ligia Aydar, reinauguração da fonte e demais atrações.

A Prefeitura Municipal de Américo de Campos/SP, Departamento Municipal da Cultura e a Câmara Municipal de Américo de Campos/SP convidam à população para acender as luzes de Natal, na Praça Maria Melhem Jabur, neste sábado (27), às 19h. Evento contará com apresentação do espetáculo musical “Parada de Natal” do Grupo Ligia Aydar, reinauguração da fonte e demais atrações.