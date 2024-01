Ameaçado de extinção, jacaré-de-papo-amarelo morre após ser atropelado em Araçatuba 

Ele foi socorrido pela Associação Mata Ciliar na segunda-feira (15), às 16h, mas morreu na madrugada desta quarta-feira (17). Animal estava com uma luxação no ombro e sangramento na cabeça.

Um jacaré-de-papo-amarelo fêmea morreu após ser atropelado na Rua Baguaçu, em frente ao Parque Ecológico, em Araçatuba/SP. O animal foi socorrido pela Associação Mata Ciliar na segunda-feira (15.jan), mas morreu na madrugada desta quarta (17).

Segundo a veterinária que fez o atendimento, Ágatha Mebs Silva, o jacaré recebeu os cuidados da equipe, que é responsável pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) da cidade.

Após análises, foi constatado que ele estava com uma luxação no ombro e sangramento na cabeça. O animal recebeu medicação e imobilizado, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiorcruz), os jacarés-de-papo-amarelo fazem parte da lista de animais em extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama). Isso se deve, principalmente, pela destruição do habitat e poluição dos rios.

*Com informações do g1