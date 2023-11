AME Votuporanga promove palestra sobre Novembro Azul na Câmara

Supervisora de Enfermagem, Claudia Cristina Costa Canela, explicou sobre o programa “Filho que Ama Leva o Pai ao AME”

A Câmara de Vereadores de Votuporanga foi palco de um evento significativo para a conscientização sobre a saúde dos homens. A Supervisora de Enfermagem Claudia Cristina Costa Canela, do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde, realizou uma palestra informativa sobre o “Novembro Azul” e o programa “Filho que Ama Leva o Pai ao AME”.

A iniciativa reuniu um público formado por agentes de saúde, atentos e interessados em aprender mais sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças masculinas, especialmente o câncer de próstata.

Claudia enfatizou que, embora muitos homens relutem em procurar ajuda médica, é essencial superar essa barreira para garantir uma vida saudável e longa. O programa “Filho que Ama Leva o Pai ao AME” é um dos caminhos para isso, pois incentiva os familiares a acompanharem os pais no AME, para garantir que os exames de saúde sejam realizados regularmente. Este apoio pode ser fundamental para superar as preocupações e resistências que alguns homens possam ter em relação a consultas médicas.

Todo paciente interessado (a partir dos 50 anos) deve efetuar o seu agendamento por meio do telefone 0800 77 90 000, sem a necessidade de prévio encaminhamento da Atenção Primária. No dia agendado é necessário que o paciente esteja com o Cartão do SUS e seus documentos pessoais (documento oficial com foto e CPF). O atendimento aos homens é dividido em dois sábados, sendo que no primeiro o paciente passa pela consulta de Enfermagem, coleta de exames Laboratoriais de sangue e realização de Eletrocardiograma. Já no retorno, é assistido por urologista e cardiologista para verificação dos resultados. Caso haja indicação clínica de prioridade, ele é encaminhado para mais avaliações, cujos atendimentos já estão inclusos na rotina do Ambulatório.

Claudia ressaltou a importância da palestra: “A ação serviu como um lembrete importante de que a prevenção e a conscientização são essenciais para manter a saúde dos homens em dia. Os profissionais de saúde podem desempenhar um papel fundamental na educação da comunidade”, finalizou.