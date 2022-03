AME Votuporanga comemora Dia da Mulher com programação especial

Um stand será montado neste sábado, dia 19, incentivando a realização de exames de mamografia, ultrassons de mama e transvaginal, além de orientações da equipe multidisciplinar.

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga preparou uma programação especial em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Neste sábado (19/3), a unidade vai promover o dia D, uma manhã de muita informação, saúde e qualidade de vida das 7 às 12h.

Um stand será montado na recepção interna do Ambulatório, com a equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. As orientações serão direcionadas para alimentação saudável; prática de atividades físicas; realização de exames periódicos, cuidados com a higiene íntima e prevenção de doenças.

Durante a ação, serão disponibilizadas agendas de: mamografia para rastreamento; exames de ultrassom de mama e transvaginal; atendimento com a Fisioterapia e consulta com a Nutrição. “Os nossos objetivos são prevenção, orientação de autocuidado e saúde da mulher, especialmente para as pacientes que passarem por atendimento no Ambulatório”, disse a gerente administrativa Marilza Cardi.

As pacientes com idade entre 50 e 69 anos serão incentivadas a participar do programa “Mulheres de Peito”. O atendimento é feito por etapas. Na primeira fase, a usuária do AME realiza o exame de mamografia e, se necessário, é agendado um ultrassom para complementação diagnóstica. Caso seja detectada qualquer alteração, ela será encaminhada para referência de tratamento.

As mamografias consideradas essenciais para detecção precoce do Câncer de Mama e podem aumentar a chance de cura quando a descoberta acontece no início da manifestação da doença. “Além de conscientizar sobre a importância da realização do exame e facilitar o acesso, nós garantimos esse encaminhamento logo após a confirmação do resultado. Lembrando que, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de sucesso no tratamento”, reiterou a gerente médica Dra. Ana Virginia Maciel da Rocha Leone.

Em 2021, foram 401 mamografias pelo programa “Mulheres de Peito”. No último ano, 91 exames de ultrassonografia das mamas foram rastreados para verificação e diagnóstico precoce de Câncer de Mama.

O AME Votuporanga é administrado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h, e aos sábados, das 7 às 13h. Está localizado na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – Votuporanga. Contato: (17) 3426-6000.

