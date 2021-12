AME Votuporanga comemora 14 anos

Desde sua inauguração, o AME realizou mais de 3,1 milhões de atendimentos em consultas médicas e não médicas nas 28 especialidades ofertadas na unidade, além de exames, cirurgias e procedimentos de menor complexidade.

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga comemora seu 14º aniversário de funcionamento no mês de dezembro, marcado por um momento em que o serviço assiste também pacientes que se recuperaram da COVID-19 nas especialidades de pneumologia, cirurgia vascular, cardiologia e neurologia.

Desde sua inauguração, o AME realizou mais de 3,1 milhões de atendimentos em consultas médicas e não médicas nas 28 especialidades ofertadas na unidade, além de exames, cirurgias e procedimentos de menor complexidade. Os exames disponíveis englobam laboratório clínico, anatomia, patologia e citologia, radiologia, ultrassonografia, endoscopia, ressonância magnética, tomografia e métodos de diagnósticos em especialidades (MIX).

O objetivo do serviço é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, bem como promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional. “Nossa equipe conta com profissionais multidisciplinares extremamente comprometidos e dedicados. São 14 anos de muito trabalho, conquistas e de atendimento humanizado”, aponta a gerente administrativa da unidade, Marilza Cardi.

Os 14 anos de existência são marcados por reuniões para otimizar processos e pelo início do projeto de Experiência do Paciente e NPS (Net Promoter Score), com foco em ouvir os usuários e traçar melhorias na assistência.

Balanços e conquistas



De janeiro até outubro deste ano, foram 263,7 mil atendimentos, sendo 161,5 mil exames, 98,5 mil consultas e 3,7 mil cirurgias. O AME opera com 194 colaboradores e 75 médicos que atende a região com aproximadamente 310 mil habitantes, distribuídos entre os colegiados de Votuporanga e Fernandópolis.

O serviço possui a certificação em Sistema de Gestão da Qualidade ISSO 9001:2008 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em atendimentos ambulatoriais de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos e a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação).

Além disso, foi considerada a quarta melhor empresa para se trabalhar no Brasil, na categoria Clínica, em ranking elaborado pelo Instituto Great Place to Work Brasil em parceria com a Live Healthcare Media, em 2020. “O AME cresce a cada ano, aproximando a relação de colaboradores e pacientes e, principalmente, fazendo uma assistência de qualidade que se tornou referência para a região”, destaca Marilza.

Atendimento

O Ambulatório de Votuporanga atende mediante agendamento via Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) e telefone (17) 3426-6000. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. Fica na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova.