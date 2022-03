AME Votuporanga atende 120 pacientes em Dia D 

Unidade realizou ação no último sábado (19/3), em comemoração ao Dia da Mulher.

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga comemorou o Dia da Mulher com uma ação especial. A iniciativa denominada Dia D atendeu 120 pacientes no último sábado (19.mar), com promoção à saúde e prevenção.

Um stand foi montado na recepção interna do Ambulatório, com a equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. As orientações foram direcionadas para alimentação saudável; prática de atividades físicas; realização de exames periódicos, cuidados com a higiene íntima e prevenção de doenças.

Durante a ação, foram disponibilizadas agendas de: mamografia para rastreamento; exames de ultrassom de mama e transvaginal; atendimento com a Fisioterapia e consulta com Nutrição.

De acordo com a Controladoria da unidade, foram assistidas usuárias das cidades de Votuporanga, Américo de Campos, Estrela D´Oeste, Gastão Vidigal, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Nhandeara, Ouroeste, Parisi, Pedranópolis, Pontes Gestal, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Álvares Florence, Bálsamo, Riolândia, Cosmorama e Fernandópolis.

As pacientes com idade entre 50 e 69 anos foram incentivadas a participar do programa “Mulheres de Peito”. O atendimento é feito por etapas. Na primeira fase, a usuária do AME realiza o exame de mamografia e, se necessário, é agendado um ultrassom para complementação diagnóstica. Caso seja detectada qualquer alteração, ela será encaminhada para referência de tratamento.

A gerente administrativa do AME, Marilza Cardi, fez um balanço da atividade. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Foram aproximadamente 50 ultrassons e 11 mamografias, além de 43 atendimentos de enfermagem, 15 de Fisioterapia e cinco de Nutrição. Tudo com foco no diagnóstico e tratamento precoce de doenças, principalmente do câncer de mama”, afirmou.

O AME Votuporanga é administrado pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h, e aos sábados, das 7 às 13h. Está localizado na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – Votuporanga. Contato: (17) 3426-6000.