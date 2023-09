AME de Santa Fé do Sul celebra seu aniversário com conquistas

Em 15 anos de funcionamento, foram 912.038 consultas médicas e não médicas, além de 2.118.829 exames.

Nesta terça-feira, dia 19 de setembro, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santa Fé do Sul, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, comemora 15 anos de funcionamento e de conquistas. A unidade oferece serviços médicos especializados e exames de média complexidade, desempenhando um papel fundamental na promoção da saúde de uma região com aproximadamente 47 mil habitantes, distribuídos entre os municípios de Santa Fé do Sul, Rubinéia, Santa Clara do D’ Oeste, Santa Rita D’ Oeste, Nova Canaã Paulista e Três Fronteiras.

Desde a sua inauguração, o AME de Santa Fé do Sul realizou um grande número de atendimentos, demonstrando seu compromisso com a saúde da comunidade. Veja os números impressionantes:

– Consultas Médicas: 773.742

– Consultas Não Médicas: 138.296

Total de Consultas: 912.038

– Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA): 49.744

– Cirurgia Maior Ambulatorial (CMA): 2.362

Total de Cirurgias: 52.106

– SADT Interno: 1.950.372

– SADT Externo: 168.457

Total de Exames: 2.118.829

Destaque também foi o programa “Corujão da Saúde,” que ofereceu atendimentos específicos como Colonoscopia (40); Endoscopia (21) e exames de Alta Suspeição – Oncologia (61).

Já na área de Oftalmologia, foram realizadas primeiras consultas (751), exames (539) e cirurgias (685).

Tudo isso graças à equipe dedicada de profissionais de saúde. A unidade opera com 87 colaboradores e 60 médicos, com objetivo do serviço é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, bem como promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional.

Janeiro a agosto de 2023

No período de janeiro a agosto deste ano, foram:

– Consultas Médicas: 32.420

– Consultas Não Médicas: 5.621

Total de Consultas: 38.041

-Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA): 1.743

-Cirurgia Maior Ambulatorial (CMA): 485

Total de Cirurgias: 2.228

– SADT Interno: 103.992

– SADT Externo: 5.566

Total de Exames: 109.558

Especialidades Médicas e Não Médicas

A unidade oferece uma ampla variedade de especialidades médicas e não médicas para atender às necessidades de seus pacientes:

Especialidades Médicas:

– Acupuntura

– Cardiologia

– Cirurgia Geral

– Cirurgia Vascular

– Dermatologia

– Endocrinologia

– Gastroenterologia

– Geriatria

– Triagem – Clínica Médica

– Neurologia

– Oftalmologia

– Ortopedia

– Otorrinolaringologia

– Pneumologia

– Proctologia

– Reumatologia

– Urologia

Especialidades Não Médicas:

-T.O. (Terapia Ocupacional)

– Fonoaudiologia

– Nutrição

– Enfermagem

– Farmacologia

– Psicologia

Conquistas

O serviço possui a certificação em Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em atendimentos ambulatoriais de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos e a Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação). “Nossa equipe conta com profissionais multidisciplinares extremamente comprometidos e dedicados em busca de novas conquistas”, aponta a gerente administrativa da unidade, Vera Lacerda.

Os 15 anos de existência são marcados por reuniões para otimizar processos e pelo projeto de Experiência do Paciente e NPS (Net Promoter Score), com foco em ouvir os usuários e traçar melhorias na assistência.

Além disso, foi considerada a quarta melhor empresa para se trabalhar no Brasil, na categoria Clínica, em ranking elaborado pelo Instituto Great Place to Work Brasil em parceria com a Live Healthcare Media, em 2020. “O AME cresce a cada ano, aproximando a relação de colaboradores e pacientes e, principalmente, fazendo uma assistência de qualidade que se tornou referência para a região”, destaca Vera Lacerda.

O Ambulatório de Santa Fé do Sul atende mediante agendamento via Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde. Funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h e fica na Avenida Navarro de Andrade, 40.