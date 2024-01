Ambulatório de Oncologia: mais de mil atendimentos em 2023

Este número expressivo reflete o alcance e a amplitude dos serviços oferecidos, demonstrando o papel crucial da Santa Casa no tratamento abrangente do câncer.

No cenário desafiador da oncologia, a Santa Casa de Votuporanga se destaca no cuidado com pacientes enfrentando a batalha contra o câncer. O Ambulatório de Oncologia evidencia o comprometimento da Instituição em proporcionar tratamento de qualidade e apoiar pacientes em sua jornada de combate à doença.

Durante o ano de 2023, o Ambulatório realizou um total de 1.108 atendimentos, abrangendo consultas médicas, sessões de quimioterapia e consultas especializadas com nossa equipe multiprofissional. Este número expressivo reflete o alcance e a amplitude dos serviços oferecidos, demonstrando o papel crucial da Santa Casa no tratamento abrangente do câncer. Destaca-se a realização de 351 manipulações de quimioterapia, um indicador claro da dedicação da equipe em administrar tratamentos essenciais aos pacientes.

Diagnósticos Prevalentes

Os diagnósticos mais comuns incluíram neoplasia do trato intestinal, neoplasia maligna do reto, cólon e canal anal, seguidos por neoplasia de mama, próstata, corpo do útero e brônquios. Essa informação vital orienta estratégias de abordagem e tratamento, fortalecendo a eficácia dos cuidados prestados.

Perfil Demográfico

Uma análise demográfica revelou ainda que a faixa etária entre 60 e 69 anos, especialmente no sexo feminino, é a mais atendida. Esse dado é crucial para direcionar esforços de prevenção e rastreamento, assegurando que os serviços da Santa Casa estejam alinhados às necessidades específicas dessa população.

Estrutura

O Ambulatório de Oncologia fica localizado na rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria do Hospital. O espaço é confortável e acolhedor para tratar, ainda melhor, os usuários. A estrutura é composta de recepção, sala de infusão, farmácia oncológica, armazenamento de quimioterápico, sala de atendimento da equipe multiprofissional, além de consultório da oncologista clínica.

O espaço dedicado à quimioterapia na Santa Casa destaca-se pela excelência em limpeza e higienização. Essas medidas rigorosas são especialmente importantes para garantir um ambiente seguro para pacientes imunodeprimidos, minimizando riscos de infecções e proporcionando um local propício para o tratamento eficaz.

Os pacientes são acompanhados por médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, fonoaudióloga e assistente social. A presença de uma equipe multiprofissional reforça a abordagem adotada pela Santa Casa, tratando não apenas a doença, mas também as necessidades emocionais e sociais. Com atendimentos realizados regularmente às terças e sextas-feiras, a Instituição oferece uma programação consistente para garantir o acompanhamento contínuo dos assistidos.

Até o momento, o Ambulatório atende os convênios SanSaúde, APAS, Ecomonus, Amafresp e Cabesp. “Celebramos não apenas números, mas a dedicação incansável da equipe em proporcionar uma jornada de tratamento digna e eficaz para cada paciente que busca auxílio na Santa Casa de Votuporanga”, destacou a enfermeira responsável, Lilian Curti.