Ambulatório de Oncologia da Santa Casa e Outubro Rosa

Unidade apoia a campanha e desenvolve ações especiais.

O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga oferece cuidado integrado de saúde para pacientes com câncer, permeando todos os serviços oferecidos pela Instituição, desde prevenção, diagnóstico até tratamentos.

A unidade iniciou o atendimento em maio deste ano. A assistência é voltada para Votuporanga e microrregião, com atuação para conveniados SanSaúde e particular.

O serviço conta com uma equipe multidisciplinar completa, proporcionando mais eficiência e agilidade na realização do diagnóstico. Os pacientes são acompanhados por médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, fonoaudiólogo e assistente social. Atualmente, são 60 pacientes em tratamento oncológico.

E é claro que o Ambulatório apoia a campanha Outubro Rosa. A médica oncologista clínica Dra. Júlia de Oliveira Cordeiro esteve em um evento na última sexta-feira (7/10), na Câmara Municipal para falar sobre o tema.

Além disso, a unidade preparou ação especial nos dias 11,14,18 e 21 deste mês, com entrega de mimo. A iniciativa ocorre graças à parceria de grupos como Sociedade Italiana e Primeira Igreja Batista em Votuporanga, que fizeram doações.

Sobre o tratamento de câncer, Dra. Julia ressaltou o apoio de familiares e amigos. “Quando recebem a quimioterapia, as mulheres, principalmente, ficam sujeitas a alguns efeitos colaterais que impactam o dia a dia, o que torna crucial o apoio das pessoas que estão à sua volta”, explicou.

Compreensão e paciência de pessoas próximas são determinantes para que as pacientes se sintam amparadas. Em algumas mulheres, por exemplo, a condição oncológica pode implicar em estresse emocional e depressão, que costumam ser mais fortes no primeiro ano após o diagnóstico. “Familiares e amigos, atentos a sinais como tristeza constante, falta de prazer em atividades que antes eram fontes de satisfação e perda de interesse no trabalho e lazer, podem ajudá-las a procurar apoio psicológico”, alertou a oncologista.

A mesma situação ocorre no caso da cirurgia, seja ela conservadora para a extração apenas do tumor com margem de segurança (chamada de quadrantectomia ou cirurgia conservadora da mama) ou mastectomia para a retirada da mama, seguida ou não de reconstrução mamária. Após o procedimento, na fase de recuperação, muitas vezes marcada por desconforto, as mulheres, por exemplo, necessitam ficar de repouso, o que demanda o suporte da sua rede de apoio. Isso ajuda na aceleração da recuperação e permite que atravessem o tratamento de forma mais tranquila.

Sobre o Ambulatório

O Ambulatório de Oncologia fica localizado na Rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria do Hospital e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h18. O espaço é confortável e acolhedor para tratar, ainda melhor, os usuários. A estrutura é composta de recepção, sala de infusão, armazenamento de quimioterápico, sala de atendimento da equipe multiprofissional, além de consultório do oncologista clínico.