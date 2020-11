Ambiental flagra 3 homens armados na beira do Rio São José

Durante policiamento ambiental rural na noite desta quarta-feira (4) a equipe desenvolvia ações de segurança no município de Votuporanga e, na fazenda São Bento, que fica próxima ao Rio São José dos Dourados, bairro Tedesch, a equipe de policiais visualizou 3 indivíduos com faroletes deslocando-se em meio ao canavial, em direção ao Rio. Ao avistarem a viatura policial, os indivíduos dispensaram em meio a um canavial alguns objetos e continuaram a caminhada. No momento da abordagem foi constatado no bolso de 01 deles 5 munições de calibre 38 intactas e 02 cartuchos de metal calibres 32 intactos e no bolso de outro individuo um frasco plástico com 18 munições calibre 22 intactas e 01 bolsa com 03 facas cordas, já com o outro individuo foi encontrado 01 bolsa com 5 facas, 01 facão e cordas, eles ainda transportavam 02 bolsas contendo 9 facas e 01 facão, sendo que os 03 estavam portando faroletes.

Após a localização das munições, ambos foram indagados sobre as armas referentes as munições encontradas, sendo informado por l.A.M que as haviam dispensadas em meio ao canavial na tentativa de despistar a equipe policial, momento este que, um integrante da equipe policial retornou ao referido local e localizou as 03 (três) armas de fogo: 01 (uma) espingarda calibre 22, marca Zbrojovka, nº 21317, com carregador municiada com 01 (uma) munição calibre 22 intacta e acoplada a 01 (um) silenciador, 01 (uma) cartucheira com 01 (um) cano, sem marca e numeração aparentes, calibre 22, com 01 (um) adaptador para munição calibre 38, municiada com 01 (uma) munição calibre 38 intacta e uma espingarda de pressão 5.5mm adaptada para calibre 22 municiada com munição calibre 22 intacta.

Indagados, informaram que estavam indo caçar javali. Perguntado se havia mais alguma arma de fogo de propriedade de A.F.S, funcionário da fazenda São Bento, local onde estavam caçando, nos informou que possuía mais uma arma em sua residência, alguns metros do local da abordagem. A equipe se deslocou até a referida casa, onde A.F.S entregou espontaneamente uma espingarda de pressão 5.5mm adaptada para calibre 22 municiada com 01 (uma) munição calibre 22 intacta.

Indagados se possuíam algum tipo de documentação referente a prática de caça e das armas foi informado que nenhum deles possuía CTF e ou, porte e registro das armas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante aos indivíduos que foram conduzidos a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foram elaborados os autos de prisão em flagrante, sendo arbitrada uma fiança de R$1.000,00 para A.F.S. e l. A. M. E tendo sido liberado F. R. S. F. Também foram lavrados os autos de infração ambiental.

Pesquisados os antecedentes criminais dos envolvidos via Copom foi constatado que 02 dos indivíduos tem passagem criminal (não consta o artigo), porém não são procurados.