Amadorzão: semifinais ocorrem neste domingo 

Duelos entre Brothers e Flamenguinho, Matarazzo e Unidos da Sul ocorrem às 14h e 16h, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.

As quatro equipes classificadas para as semifinais do Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – se enfrentam neste domingo (17.set), em busca de uma vaga na final.

De acordo com a organização, a primeira partida da semifinal será às 14h, entre Brothers e Flamenguinho; em seguida, às 16h, é vez de o Matarazzo medir forças com o Unidos da Sul.

Os duelos serão disputados no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido como o Campo da Ferroviária; no mesmo local, inclusive, onde será disputada a final do Amadorzão no dia 24 de setembro, em jogo possivelmente disputado às 15h.

O Amadorzão é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e neste ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela.