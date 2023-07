Amadorzão: rodada do final de semana teve duelos equilibrados e goleada 

A próxima rodada ocorre no domingo (30), no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido como o Campo da Ferroviária.

A rodada do Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – realizada neste domingo (23.jul), no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária, com quatro jogos, reservou duelos equilibrados e até goleada.

Com a bola rolando, o Santa Amélia ficou no empate por 2 a 2 com o Palmeirinha; já o Grilo/Bar do Pinguim venceu o F.C.C. por 2 a 1. O Fortaleza conquistou mais três pontos na tabela ao vencer o Maranata por 1 a 0. Para fechar a rodada, o Brothers foi surpreendido e goleado por 4 a 1 pelo Matarazzo.

A competição que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, esse ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela, tem rodada no próximo domingo (30), no mesmo Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.