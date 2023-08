Amadorzão: rodada do final de semana teve duelos equilibrados e goleada 

A próxima rodada ocorre no domingo (27), no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido como o Campo da Ferroviária.

Após a pausa para o Dia dos Pais, o Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – teve rodada realizada neste domingo (20.ago), no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária, com quatro jogos, reservando duelos equilibrados, goleada e vitória por W.O.

Para abrir os trabalhos, o esquadrão do Brothers mediu forças com o Rafa Pneus e ficaram no empate por 1 a 1; em seguida, o Flamenguinho não tomou conhecimento do Maranata e aplicou uma sonora goleada por 8 a 0. O elenco do Unidos da Sul também teve seu poder de fogo desafiado pelo União FC e não deixou por menos, venceu por 1 a 0.

Já no fechamento da rodada um imbróglio. O Grilo FC denunciou o Nacional FC por escalar três atletas irregulares, uma vez que, os jogadores não estavam inscritos no torneio e o time já havia inscrito os 25 que a organização permite. Desta forma, vence o Grilo FC por W.O.

A competição que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que neste ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela. A próxima rodada do Amadorzão ocorre no domingo (27), no mesmo Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.