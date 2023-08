Amadorzão: rodada do fim de semana teve goleada 

Os quatro duelos ocorreram no domingo, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, no Campo da Ferroviária.

O Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – teve mais uma rodada neste domingo (6.ago), com mais quatro jogos disputados no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária, na zona Sul.

Ainda pela primeira fase do torneio que é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e neste ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela; logo às 8h, o Palmeirinha venceu por 8 a 2 o União FC; em seguida, às 10h, o FCC venceu o Santa Amélia por 2 a 1; já às 10h, o Matarazzo entrou em campo e venceu o Maranata também por placar elástico, 3 a 0. No fechamento da rodada, às 16h, o Brothers mediu forças com o Fortaleza e venceu por 2 a 1.

A próxima do amadorzão é no domingo (13), com duelos às 8h, às 10h, às 14h e às 16h, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, o Campo da Ferroviária.