Amadorzão prossegue com quatro jogos neste domingo 

Os duelos ocorrem às 8h, às 10h, às 14h e às 16h, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido como o Campo da Ferroviária.

O Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – que retornou no último domingo (16.jul), com quatro jogos, após três semanas de paralisação após episódios de selvageria e violência, terá mais uma rodada com quatro duelos neste domingo (23).

Os jogos serão disputados no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária. Ainda pela primeira fase da competição, a partir das 8h, o Santa Amélia enfrenta o Palmeirinha; às 10h, o F.C.C. duela contra o Grilo/Bar do Pinguim; já às 14h é a vez do Maranata pegar o Fortaleza; e para fechar a rodada, às 16h, o Brothers enfrenta o Matarazzo.

A competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, esse ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela.

Classificação