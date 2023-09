Amadorzão prossegue com quatro jogos neste domingo 

Matarazzo lidera com 16 pontos em 6 jogos, seguido de perto pelo Flamenguinho que soma 15 pontos em 6 duelos; em 3º aparece o Ferroviários, com 5 pontos em 5 jogos; em 4º na tabela o Brothers conquistou 5 pontos em 5 jogos; em 5º está o Fortaleza com 4 pontos em 5 jogos; em 6º aparece o Maranata com 4 pontos em 5 jogos; e o Rafa Pneus aparece na lanterna da tabela com 3 pontos conquistados em 6 compromissos.

No Grupo B:

Unidos da Sul lidera com 15 pontos em 6 jogos, seguido pelo Grilo F.C. com 13 pontos em 5 jogos; em 3º aparece o F.C.C. com 9 pontos em 6 jogos; já o Palmeirinha está em 4º na tabela com 8 pontos em 5 partidas; o Santa Amélia está em 5º na tabela com 7 pontos em 5 jogos; o União é o 6º colocado com 3 pontos em 6 jogos; já o S.E. Nacional aparece na lanterna do grupo, sem pontuar em 5 rodadas.