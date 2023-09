Amadorzão: definidos semifinalistas; sorteio dos duelos ocorre nesta terça-feira 

Unidos da Sul, Brothers, Flamenguinho e Matarazzo duelam no próximo domingo (17), no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.

O Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – conheceu neste domingo (10.set), os quatro semifinalistas da edição 2023: Unidos da Sul, Brothers, Flamenguinho e Matarazzo. Os duelos foram disputados no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária.

Com a bola rolando, o esquadrão do Unidos da Sul venceu o Fortaleza por 3 a 2; em seguida, o Brothers superou o Grilo FC por 2 a 1; no terceiro duelo do dia, o Flamenguinho venceu o Palmeirinha por 2 a 0, e também carimbou o passaporte; para fechar as quartas de final, o Matarazzo mediu forças com o Santa Amélia e ficou no empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, contudo, nos pênaltis, sacramentou a vaga.

O sorteio dos duelos da semifinal ocorre na noite desta terça-feira (12). Os duelos ocorrem no próximo domingo (17), às 14h e às 16h, no Campo da Ferroviária.

O Amadorzão é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e neste ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela.