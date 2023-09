Amadorzão: Brothers e Matarazzo decidem o título neste domingo 

Duelo ocorre às 10h, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária; com transmissão pelo canal ‘DZ7 Esporte Amador’ no YouTube.

Brothers e Matarazzo fizeram a longa caminhada até a final do Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – que acontece neste domingo (17.set), às 10h, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.

O duelo que vale o título de melhor equipe do futebol amador de Votuporanga terá transmissão pelo canal ‘DZ7 Esporte Amador’ no YouTube.

As vagas foram carimbadas no último domingo, conforme noticiado pelo Diário, e enquanto o Brothers despachou o Flamenguinho nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, o Matarazzo/SpeedMax venceu o Unidos da Sul no tempo normal.

O torneio chamado popularmente de ‘Amadorzão’ é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e neste ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela.