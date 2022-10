Álvares Florence realiza leilão em prol do HB

O leilão ocorre neste domingo, a partir das 11h, no Centro Comunitário de Guapiaçu.

Neste domingo, 16, acontece em Álvares Florence um Leilão de Gado em prol do Hospital de Base. Serão leiloadas aproximadamente cem cabeças de gado, entre bezerros, cavalos, carneiros e leitoas, além de diversas prendas do comércio. Tudo foi doado por pessoas que querem colaborar com o HB.

A cidade é uma parceira do bem da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme). Toda a renda do evento será destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS). A Fundação é responsável pelo atendimento de 104 municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS), mas recebe pacientes de todo o País, sendo referência de média e alta complexidade.

“Somos muito gratos a todas as cidades e pessoas que nos ajudam com esses eventos porque por meio deles podemos manter e ampliar nossa atuação e dar assistência às pessoas que precisam”, afirma Dra. Amália Tieco, diretora-administrativa do Hospital de Base. “Necessitamos de toda ajuda possível, pois há muita demanda reprimida na rede pública e nossa população está carente de atendimento”, complementa a médica.

O leilão tem início às 11h e acontece no Centro Comunitário de Guapiaçu. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 99758-5565 (Glaucia Waiderman) ou (17) 98179-0531 (Camila Pimenta).