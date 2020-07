Álvares Florence: duas toneladas de alimentos para Santa Casa

Arrastão do Bem arrecadou itens de primeira necessidade para o Hospital; ótima notícia num momento tão delicado da instituição.

A quantidade arrecadada pelo 5º Arrastão do Bem em prol da Santa Casa de Votuporanga impressiona. A união de Álvares Florence foi capaz de encher um micro-ônibus de doações para o Hospital, referência para 53 cidades da região.

Parte dos voluntários esteve na Instituição para a entrega dos alimentos. Foram mais de duas toneladas que saíram da cidade vizinha diretamente para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, levando amor, cor e sabor para os 1.700 pratos servidos diariamente para pacientes e acompanhantes.

Uma força-tarefa foi necessária para retirar os produtos do veículo. São itens de primeira necessidade como arroz, feijão, açúcar, óleo e macarrão considerados básicos para a alimentação dos assistidos.

A campanha aconteceu durante todo junho. Os moradores deixaram seus mantimentos em caixas de papelão identificadas no Centro de Saúde “Nelson do Valle” e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) “Argemiro Pimenta”.

A ação movimentou Álvares Florence e do Distrito Boa Vista dos Andradas. “Foi uma grande corrente do bem. Contamos com apoio de todos, incluindo produtores rurais. O resultado impressionou, especialmente em tempos de Coronavírus. Não faltaram dedicação, empenho em ajudar a Instituição que nos atende tão bem”, disse a coordenadora Rosilda Batista da Silva.

Rosilda agradeceu cada voluntário. “Quero agradecer especialmente cada um que contribuiu. São pessoas solidárias, que realmente fizeram acontecer, tanto em Álvares Florence quanto Boa Vista dos Andradas. Nosso muito obrigado”, complementou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “Álvares Florence é um município muito parceiro, prova disso é que esta ação está na quinta edição. Desta vez, a quantidade ultrapassou duas toneladas. Agradecemos imensamente cada um que participou, que pensou em nossos pacientes. Este auxílio nos ajudará na manutenção dos atendimentos”, finalizou.