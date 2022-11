Alunos e egressos da Unifev apresentam trabalhos científicos no UNIC 2022

Simultaneamente, ocorreram o XIII Congresso de Professores e o VI Congresso de Pós-Graduação.

A Cidade Universitária recebeu, na noite desta terça-feira (8.nov), alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga para apresentarem seus trabalhos no XVII UNIC – Congresso de Iniciação Científica da Unifev. Na ocasião, o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, realizou a abertura do evento dando as boas-vindas aos coordenadores e docentes da Instituição. Ele também agradeceu pela presença de todos e desejou um bom trabalho para a equipe.