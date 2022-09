Alunos do curso de Agronomia realizam visita técnica na Saev Ambiental

Estudantes dos 6º e 8º períodos da graduação puderam conhecer os espaços e relacionar o que foi visto com o que é ensinado em sala de aula.

Os alunos dos 6º e 8º períodos do curso de Agronomia da Unifev participaram, no último sábado (17.set), de uma visita técnica à Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental).

Sob a supervisão do docente Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, responsável pelas disciplinas de Climatologia e Hidrologia, os universitários conheceram a represa municipal, o Poço Profundo do bairro Pozzobom e a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada próxima ao campus Centro da Unifev.

Durante a visita, os estudantes puderam conferir a aplicabilidade dos conceitos aprendidos em sala de aula com o dia a dia do trabalho executado na Saev. Dessa forma, a ação refletiu no interesse pelas disciplinas e no melhor aproveitamento do curso.

“Votuporanga está passando por um forte período de estiagem, e os alunos viram como o clima afeta a capacidade dos recursos hídricos. A represa, por exemplo, está com um limite muito abaixo do aceitável e isso fez com que a cidade racionasse a água em determinados bairros”, explicou.

A coordenadora do curso, Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará, ressaltou que o intuito da visita foi, justamente, proporcionar ao discente a aplicação prática dos ensinamentos discutidos na graduação. “Essa atividade proporcionou aos estudantes o contato com instalações e conceitos vistos na teoria. Tenho certeza que a visita contribuiu bastante para o processo de aprendizagem deles”, finalizou.