Alunos do Colégio Unifev visitam o câmpus Centro da Instituição

Estudantes da terceira série do Ensino Médio conheceram o local e conversaram com os coordenadores das graduações sobre as profissões.

Alunos da terceira série do Ensino Médio do Colégio Unifev visitaram o câmpus Centro da Instituição na manhã desta quarta-feira (4.out). Além de conhecerem o local, os estudantes conversaram e tiraram suas dúvidas com os coordenadores das graduações sobre os diferenciais de cada curso.