Alunos do Colégio Unifev trocam de faixas no Judô 

Um total de 96 estudantes graduaram nas cores amarelo, laranja, azul e cinza; cerimônia foi realizada na quadra do Ginásio “Prof. Lindolfo Pellegrini”.

Na noite da última segunda-feira (13), os alunos do Colégio Unifev participaram da cerimônia de graduação no judô, realizada na quadra do Conjunto Poliesportivo – Ginásio “Prof. Lindolfo Pellegrini”. Na oportunidade, um total de 96 estudantes tiveram suas faixas trocadas para as cores amarelo, laranja, azul e cinza.

Conduzindo o ato de entrega, estiveram presentes as coordenadoras Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Esp. Tânia Casado Silveira; o professor da modalidade, o sensei Leonardo Rodrigo Eduardo; e colaboradores da Escola.

De acordo com o sensei, foram entregues as faixas que conferem aos judocas os avanços adquiridos durante as aulas. A cor simboliza o ciclo de aprendizagem de um praticante nas diferentes etapas de sua evolução, e cada uma tem sua própria energia, vibração e atuação para o desenvolvimento do atleta. “Parabenizo cada um dos atletas pela dedicação aos treinos. As faixas recebidas simbolizam toda a força e garra de vocês. Um agradecimento especial aos familiares de cada aluno pelo apoio ao esporte”.

Em sua fala, a professora Maria da Cruz, destacou o comprometimento de cada estudante durante a prática. “É muito bonito ver o quanto cada um de vocês tem se desenvolvido no Colégio. Para nós, é um orgulho imenso participar com vocês desse processo de evolução. Parabéns a todos”.

AULAS DE JUDÔ

No Complexo Poliesportivo da UNIFEV, os estudantes do Colégio Unifev ganharam uma sala adaptada com tatames e equipamentos exclusivos para a prática da modalidade. Os treinos são oferecidos pela Escola sem acréscimo na mensalidade, semanalmente, em horários alternativos ao do ensino regular.

As matrículas para o ano de 2022 estão abertas. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.