Alunos do Colégio Unifev se destacam nos principais vestibulares do país

Resultados positivos dos egressos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio apontam para novos desafios.

O Colégio Unifev tem recebido com orgulho diversas aprovações de seus alunos em vestibulares por todo o país. Os recém-formados da 3ª série do Ensino Médio e outros ex-alunos obtiveram resultados significativos, conquistando vagas em instituições públicas e privadas.

Destacam-se os estudantes: Ana Carolina Sargi – Relações Internacionais, PUC – MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais); Anna Clara Sales de Oliveira – Medicina Veterinária, Unifev/ Universidade Brasil (Fernandópolis); Diogo Vasconcelos de Faria – Engenharia Mecânica, Unesp (Ilha Solteira); Giovanna Martins – Direito, Unifev; Heitor Miguel Magossi Cabral – Educação Física, Unifev; Igor de Oliveira Freire – Sistemas de Informação, Unifev; Isabela Vitoria Nunes Homsi Mortari – Medicina Veterinária, Unifev; Isadora Dias Gonçalves – Enfermagem, Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto); Louize Victhória da Silva Ardiles Pardo – 1º lugar em Zootecnia, Instituto Federal Catarinense / 2º lugar em Direito, UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul) / Farmácia, Unifev; Marcella Estefani Raiza Moraes – 14º lugar em Sistemas de Informação, Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina Meio Oeste; e Maria Fernanda Viola Rodrigues – Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos, UTFPR (

Universidade Tecnológica Federal do Paraná) Câmpus Toledo.

Heitor Cabral, de 18 anos, escolheu a Unifev para dar início à sua vida acadêmica. Ele ingressou no curso de Educação Física e disse que o Colégio foi fundamental para essa escolha. “Desde criança, sou apaixonado por educação física. A vibração com os jogos, a superação dos limites físicos e a alegria do movimento me fascinavam. E a Unifev é uma das melhores Instituições do interior paulista, reconhecida pela qualidade de ensino e pesquisa. Não tinha como ser diferente”, destacou.

A jovem Louize, de 17 anos, formou-se em 2023 e aguarda novos desafios pela frente. Ela foi destaque em alguns dos principais vestibulares do país, sendo aprovada pelo curso de Farmácia da Unifev; em 1º lugar em Zootecnia pelo Instituto Federal Catarinense; e em 2º lugar pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Uems) para cursar Direito. Ainda assim, ela aguardará mais um tempo para tentar a graduação em Medicina. “Quero passar em Medicina e sei que não será um caminho fácil, mas vou me esforçar para alcançar o meu objetivo. Durante as aulas no Colégio, encontrei um ambiente que valorizava o incentivo e oferecia suporte para os estudos, incluindo plantões de dúvidas, algo que não encontrei em outras escolas. O comprometimento dos professores foi fundamental para iniciar essa caminhada em busca do meu futuro profissional”, ressaltou.

A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, atribui os excelentes resultados à persistência de cada um dos alunos. “Sabemos o quanto se empenharam e deram o melhor. Orgulhamo-nos de contribuir com a formação de cada discente e torcemos para que alcancem o sucesso profissional almejado. Estamos imensamente felizes”.

“Com grande alegria, parabenizamos nossos alunos por essas conquistas. Eles são uma inspiração para todos nós, demonstrando que o esforço dedicado e o trabalho árduo sempre são recompensados”, destacou a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Carmem Silvia Rodrigues Pascoal Sanches.