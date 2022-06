Alunos do Colégio Unifev são destaque em olimpíadas científicas

Miguel Pugliese foi o único participante da região na 2ª etapa da OBQ; Kawan Batista e Murilo Grozza receberam menções honrosas da Obmep.

O Colégio Unifev tem recebido ótimas notícias em relação à participação de seus alunos em olímpiadas científicas. Recentemente, o aluno Miguel Pugliese Pontes, da 2ª série do Ensino Médio, destacou-se como o único participante da região de Votuporanga na 2ª etapa da Olímpiada Brasileira de Química (OBQ), fase estadual.

“Os experimentos que fizemos foram avaliados por uma banca. Com certeza, o desafio foi único e muito importante para o meu crescimento escolar”, disse Miguel.

Também com bom desempenho, o egresso da escola Kawan Batista Moreira e o estudante do 8º ano Murilo de Azevedo Grozza receberam o certificado de menção honrosa pela participação na Olímpiada Brasileira de Matemática (Obmep). Atualmente, Kawan cursa licenciatura em Matemática, na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), inspirado pelo seu histórico com a Obmep.

“Participo da Olimpíada de Matemática desde o Ensino Fundamental. Sempre gostei muito da disciplina, por isso meus professores do Colégio Unifev me apoiavam bastante na competição. Neste ano, dei início à jornada acadêmica na Unesp e acredito que minha escolha profissional foi bastante relacionada ao meu histórico escolar”, destacou.

Para a Diretora, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, é sempre um orgulho para todo o corpo docente ver o crescimento dos alunos em competições de alto desempenho. “Receber notícias como essa é muito gratificante, pois mostra o resultado do nosso trabalho diário, como professor. Além disso, é importante parabenizá-los pela aplicação aos estudos, à participação em sala de aula e à revisão dos conteúdos. Eles são excelentes! ”, comemorou.