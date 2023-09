Alunos do Colégio Unifev participam de projeto que envolveu confecção e campeonato de carrinhos de rolimã

Projeto multidisciplinar coordenado pelo professor de Matemática, Otacílio Franzini contou com a parceria da disciplina de Arte.

Alunos dos 7os anos do Colégio Unifev participaram, no último sábado (23.set), de uma manhã de integração entre pais e filhos na ciclovia do Parque da Cultura, com a apresentação do projeto “Carrinho de rolimã”, e em seguida a realização do campeonato.

O projeto coordenado pelo professor de Matemática, Otacílio Donisete Franzini, é fruto de um trabalho multidisciplinar, que incluiu a matéria de Arte, ministrada pela professora Janaina Cucato. “Além dessa manhã especial, esse projeto que começou lá atrás, envolveu a confecção, a montagem dos carrinhos de rolimã; e por meio da disciplina de Arte foi possível construir os carrinhos com toda a parte alegórica, cada carrinho representava um personagem”, explicou Franzini.