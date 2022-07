Alunos do Colégio Unifev participam de formatura do Proerd

Evento, realizado na noite de segunda-feira (27), contou com a presença dos estudantes, seus familiares, professores e gestores do Colégio Unifev

Na noite da última segunda-feira (27.jun), 65 alunos do 5º ano do Colégio Unifev receberam seus certificados de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido na Escola, em parceria com a Polícia Militar.

O evento, realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, contou com a presença dos estudantes, seus familiares e professores, além da diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni e a coordenadora da Escola, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola.

O objetivo do Proerd é promover a conscientização e a orientação dos participantes sobre temas como drogas e violência. Durante este semestre, as atividades foram desenvolvidas pelos policiais Gustavo Maciel Murari e Kleber Troiane, por meio de visitas semanais aos alunos.

Para Troiane, o programa tem um forte impacto na educação das crianças. “Nós temos um livro didático em que trabalhamos lições como cidadania, valorização da vida, respeito e decisões seguras e saudáveis para formar pessoas produtivas em prol da sociedade. Este trabalho é desenvolvido com o auxílio dos professores, em sala de aula”, explicou.

De acordo com a diretora Adriana, a colaboração da Escola com a Polícia completou 22 anos. ” Desde o ano 2000, essa equipe trabalha diretamente com as crianças. O Colégio, como sempre, foi pioneiro na parceria e, em todos esses anos, percebemos o bom resultado que ele gera em nossos alunos”, concluiu.