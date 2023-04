Alunos do Colégio Unifev participam de bate-papo sobre o livro “O Pequeno Príncipe”

Estudantes também montaram uma exposição sobre o tema e reuniram os pais na biblioteca da Cidade Universitária para uma apresentação musical.

Os alunos dos 6os anos do Colégio Unifev realizaram na manhã desta quinta-feira (6.abr) um bate-papo sobre o livro “O Pequeno Príncipe”, do autor Antoine de Saint-Exupéry. O evento abriu a exposição de artes que leva o mesmo nome da história e também contou com uma apresentação musical feita pelos estudantes.