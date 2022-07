Alunos do Colégio Unifev fazem a festa com roupas, comidas e danças típicas

Crianças e professores capricharam no visual com muitos looks xadrez, laços e chapéus; a tradicional quadrilha foi destaque entre as apresentações.

O Colégio Unifev realizou, nesta quinta-feira (30.jun), sua tradicional festa junina para alunos e colaboradores. O evento contou com muitas delícias típicas, como bolos de cenoura e fubá, tortas salgadas e refrigerantes, além de pipoca e algodão doce feitos na hora. Os estudantes também aproveitaram a ocasião para apresentar números de dança, incluindo a tradicional quadrilha caipira.

A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, explica que a festa junina já é uma tradição na escola. “Nós sempre nos empenhamos muito para fazer festas incríveis e conseguir agradar os nossos alunos. Neste ano, por conta dos cuidados com a Covid-19, ainda não pudemos abrir o evento para toda a família, mas não poderíamos deixar de celebrar e fizemos uma festa linda, com todo carinho, para nossas crianças”, afirmou.

Docente de Educação Física no Colégio e uma das organizadoras do evento, a Profa. Ma. Christiane Fúria falou sobre a importância do resgaste dessa cultura para os alunos. “Dentro da nossa escola, a festa junina é um evento muito importante, não só para a valorização da cultura, mas como forma de promover maior integração entre nossos estudantes. É uma ação que incentiva a prática da dança e tudo o que esse contexto traz para nós”, finalizou.

Participaram da festa os alunos do Ensino Infantil, Fundamental I e II e Médio, dos períodos da manhã e da tarde, caracterizados com muitas roupas xadrez, coloridas, com laços e chapéus.

As fotos do evento podem ser conferidas no link: https://drive.google. com/drive/folders/ 1MYr3cyv13HnxB6X_ pXznkijEwQZt4x__?usp=sharing