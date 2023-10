Alunos do Colégio Unifev conhecem as instalações do câmpus Centro para o desenvolvimento de um podcast

Visita aconteceu nesta segunda-feira (2) e foi acompanhada por professores e colaboradores da Instituição.

Os alunos dos quartos anos do Ensino Fundamental l do Colégio Unifev, acompanhados pelos professores, visitaram a biblioteca, o Lab.In. e a Rádio e TV Unifev, localizados no câmpus Centro da Instituição, na manhã desta segunda-feira (2.out).

O tour teve como objetivo elaborar um podcast de uma história em português e inglês, sob a orientação dos professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Informática. “Após a colaboradora da biblioteca, Márcia Faria Cavalcante, realizar uma contação de história com os alunos, nós partimos para a elaboração dos programas e essa visita foi muito importante para que eles conhecessem como funciona a criação de um podcast”, explicou o docente do Colégio Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli, que também acompanhou a visita.

“Estamos mostrando os espaços e deixando com que eles tenham imaginação, conheçam as tecnologias, verifiquem a parte de integração de todos os setores para que assim possam, então, criar o próprio podcast”, destacou.

Para a coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais, Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba, além da criação do podcast, essa visita foi uma forma de trazer os pequenos para conhecer os espaços da faculdade, no centro da cidade. “Nós do Colégio Unifev sempre estamos levando nossas crianças para fora das salas de aula, por acreditarmos que isso seja importante para o aprendizado deles. Além disso, é um dia onde eles confraternizam com os colegas e ainda adquirem novos conhecimentos”, finalizou.