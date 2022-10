Alunos de Pedagogia realizam simulado de concurso público

Atividade, realizada na noite de quarta-feira (19), é um diferencial da graduação e teve como principal objetivo testar as habilidades dos estudantes.

Os alunos do curso de Pedagogia da Unifev realizaram, na noite de quarta-feira (19.out), um simulado de concurso público para professor de Educação Básica (PEB I) da Prefeitura de Votuporanga. O principal objetivo da atividade foi testar os conhecimentos específicos e a conduta dos estudantes.

O coordenador da graduação, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, destacou a ação como um diferencial do curso na preparação de novos profissionais para o mercado de trabalho. “Nós estipulamos prazo de entrada e horário-limite para realizar a prova como realmente acontece nessas situações, a fim de que os alunos já estejam cientes de como funciona os critérios de um concurso e se preparem para isso, controlando o tempo e a ansiedade”, disse.

“A avaliação foi produzida pelos docentes da graduação, que se basearam em disciplinas explanadas em sala de aula e que constituem o referencial exigido no edital do concurso que será realizado em Votuporanga nesse ano. Então, além da questão de regras e condutas que simulam esse tipo de avaliação, nós fizemos um teste do nível de conhecimento e habilidades que eles construíram ao longo desses anos dentro da Instituição”, comentou.

MATRÍCULAS ABERTAS

A Unifev está com as inscrições abertas para seu Vestibular 2023. O processo seletivo, de forma on-line e totalmente gratuito, será realizado por meio de uma redação. Além de Pedagogia, a Instituição oferece 20 cursos de graduação.

Neste ano, a novidade está nos descontos de matrícula antecipada e na campanha que apresenta em seus materiais publicitários a diversidade da geração Z.

A Instituição planejou benefícios para os aprovados no vestibular que realizarem suas matrículas até o final de outubro. Além dos 32% de desconto ingressante e dos 5% de desconto pontualidade, que são tradicionais, será oferecido um desconto especial que contemplará todo período da graduação.

Os interessados no vestibular podem se inscrever diretamente no site www.unifev.edu.br, em que todas as informações referentes à prova estão disponíveis. O processo seletivo é válido para todos os cursos de graduação, exceto Medicina.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na Central de Relacionamento pelo WhatsApp (17) 3405-9990.