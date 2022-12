Alunos de Medicina arrecadam aproximadamente 1 tonelada de alimentos para Santa Casa

Campanha Trote Solidário envolveu 60 universitários de agosto até novembro; doações foram repassadas para Serviço de Nutrição e Dietética.

A campanha Trote Solidário, promovida pelo Centro Acadêmico do curso de Medicina (CAMEV), já virou sinônimo de sucesso. A iniciativa envolve os calouros da graduação em uma ação para arrecadar alimentos, roupas e lacres para entidades da cidade, incluindo a Santa Casa de Votuporanga.

Nesta semana, eles destinaram aproximadamente 1 tonelada de mantimentos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) do município. Participaram da entrega: o reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do curso de Medicina, Dra. Elizabete Arroyo Marchi; a primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; a presidente do CAMEV, Letícia da Silva Sicotti; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Vanessa Zeitune, e o diretor da Santa Casa, Marcos Garcia.

A coordenadora do curso de Medicina deu detalhes da campanha. “A ação aconteceu de agosto até novembro e envolveu 60 calouros. Foram arrecadados alimentos, roupas, lacres e também doaram sangue. Há anos, a Unifev vem substituindo o trote por gesto solidário, beneficiando as entidades. Somente para a Santa Casa, cerca de 1 tonelada de alimentos”, afirmou Dra. Elizabete.

Ela destacou que o objetivo é a conscientização dos alunos. “A iniciativa inibe trotes violentos, além de acolher os novos universitários e propor benefícios para quem precisa. Os estudantes são futuros utilitários da Santa Casa e nada mais justo que começarem a auxiliar a Instituição”, complementou.

Letícia Sicotti enfatizou a ação. “Todo ano várias famílias e pacientes aguardam essas doações. Por isso, incentivamos os calouros a participar, inclusive com premiação no final para destinar cada vez mais para quem precisa”, disse.

Por sua vez, o reitor enalteceu a quantidade arrecadada. “É resultado do interesse do aluno além da sala de aula, com sensibilidade e solidariedade, especialmente no final do ano, quando esses sentimentos são mais acentuados”, frisou.

Representando o Hospital, Marcos Garcia ressaltou a importância da contribuição. “A Santa Casa é uma entidade que vive de doações e de verbas governamentais, além de iniciativas privadas. Essas colaborações nos auxiliam no fornecimento das 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Nosso agradecimento para a Unifev”, afirmou.