Alunos de Arquitetura e Publicidade doam leite e copos descartáveis para a Santa Casa de Votuporanga

Ação arrecadou produtos durante a primeira semana de aulas; iniciativa partiu dos estudantes e contou com o apoio dos professores.

Os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Publicidade e Propaganda da UNIFEV destinaram, recentemente, cerca de 4 mil copos descartáveis e 60 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga. A ação fez parte do trote solidário realizado pelos universitários durante a primeira semana de aulas.

O estudante de Arquitetura da UNIFEV Matheus Martins explicou que a iniciativa partiu dos próprios alunos com o objetivo de recepcionar os colegas e ao mesmo tempo ajudar ao próximo.

“Nós queríamos um trote que fosse solidário para promover a interação entre calouros e veteranos, então pensamos na arrecadação de leite e dos copos, dois produtos que são muito importantes e utilizados em ambientes hospitalares, como a Santa Casa”, afirmou.

Para a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, a ação dos alunos envolveu, principalmente, a questão da responsabilidade social e da interação nesse momento diferente que foi o retorno ao Câmpus depois de quase dois anos com estudos remotos. “Voltar as aulas de forma presencial e poder contribuir com uma causa tão nobre foi um privilégio enorme para todos nós”, finalizou.