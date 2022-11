Alunos da Medicina Unifev realizam 3º Encontro Interligas

Gratuito, evento contou com palestras de médicos convidados e mobilizou estudantes e profissionais da saúde.

Os alunos do curso de Medicina da Unifev realizaram nos dias 17 e 18 deste mês o 3º Encontro Interligas por meio do canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga). A organização do evento ficou por conta do Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (Camev), que trabalhou em parceria com o seu Conselho de Ligas (Colig).