Alunos da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo visitam haras em projeto de eletivas 

O projeto “Animais em Ação” possibilita o interesse natural dos alunos favorecendo inúmeras interações e visitou o Haras Antônio Dal Bem.

Na manhã da última terça-feira (23) alunos da Escola estadual Dr. José Manoel Lobo visitaram o Haras Antônio Dal Bem através de um projeto de eletivas das professoras Fernanda dos Santos Souza e Denise Mattos.

O projeto “Animais em Ação” possibilita o interesse natural dos alunos favorecendo inúmeras interações. O tema animais tem uma importante presença no cotidiano dos alunos e possuem caráter de identificação de suas vivências pessoais e sociais contribuindo para aprendizagens significativas.

Além disso o projeto leva à aprendizagem do conhecimento ao respeito com os animais, que são seres vivos importantes para o nosso planeta e para o homem, como componentes da natureza. Durante a visita os alunos puderam entender a importância da bichoterapia e ao final do passeio os alunos degustaram um delicioso café caipira.

Mas o que é bichoterapia? O termo diz respeito às ações que têm como objetivo integrar seres humanos e animais em situações terapêuticas.

A prática envolve visitas e momentos de lazer e brincadeiras.

A bichoterapia também pode ser chamada de pet terapia ou zooterapia.

Segundo as professoras os animais contribuem para o reequilíbrio de pessoas que sofrem de várias doenças físicas ou psicológicas. A maneira pela qual eles proporcionam isso é simples: doando amor incondicional e de livre e espontânea vontade.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga a professora Fernanda falou sobre a importância do projeto e benefícios, acompanhe: “A nossa disciplina eletivas “Animais em Ação” tem como o objetivo que o aluno conheça outros tipos de animais e não somente os animais domésticos, que ele tenha conhecimento geral de animais e as contribuições que os mesmos trazem para nós. Aprendemos sobre a questão do abandono, preservação do meio-ambiente, resumindo: é uma disciplina que trabalha de forma global o aluno. Essas vivências são importantes para que o aluno perceba como cuidar dos animais e a importância que eles têm para a educação e vários âmbitos da nossa vida, fazendo com que eles tenham empatia. A visita foi muito produtiva e os alunos voltaram encantados, temos muito a agradecer pela disponibilidade da Adriana e por tantas informações transmitidas para os educandos. Fizeram tranças nos cavalo, abraçaram eles, teve muita troca de energia e conhecimento.”

Adriana Dal Bem deixou seu depoimento destacando a importância do projeto e também agradecendo à visita dos alunos: “Fiquei muito grata em receber os alunos e professores do 1° ano B da escola Dr José Manoel Lobo que estavam lá com o intuito de complementar estudos para a matéria eletivas. Para mim é uma honra mostrar os animais da ecoterapia, da equitação, da bichoterapia e tudo que nós temos aqui no Haras. Hoje o cavalo e vários outros animais são de suma importância, prova disso são os trabalhos que desenvolvemos com eles.”

