Alunos da Escola estadual Dr. José Manoel Lobo visitam a Rádio Clube FM

A visita dos 27 alunos, acompanhados por professores, aos estúdios da emissora ocorreu na quinta-feira.

Por Andrea Anciaes

Na última quinta-feira (25/8), 27 alunos da escola estadual Dr. José Manoel Lobo marcaram presença na Rádio Clube FM, acompanhados pelos professores Fábio Martins Pinhatari, Éderson Segantini e a professora Elizelia Bianchi, os alunos foram recepcionados por Rafael Xavier (Clube FM) e Andrea Anciaes (Diário de Votuporanga).

Os estudantes do ensino médio, fazem parte de um projeto que visa a criação e instalação de um estúdio de rádio e também de um jornal impresso com notícias dentro do ambiente escolar, no qual os próprios alunos possam fazer suas produções além de colocá-las no ar. Trabalho que foi idealizado por um grupo de professores e representa um meio educativo que possibilita ao aluno desenvolver capacidades extra classe além de servir como complemento da educação, pois leva os alunos, a aplicarem na prática seus conhecimentos prévios.

Os adolescentes, além de conhecerem os estúdios da rádio e parte da equipe puderam ouvir um pouco sobre a história da rádio e demonstraram também bastante curiosidade e interesse no funcionamento da mesma.

Segundo professor Fábio Martins Pinhatari, poder participar da visita à Rádio Clube FM e observar na prática todo o funcionamento da programação e equipamentos foi de uma ajuda exponencial, já que estão começando do zero o projeto.

Em entrevista ao Jornal Diário de Votuporanga o professore Fábio Martins Pinhatari, puderam falar sobre a importância da visita na rádio e também sobre os projetos com os alunos, acompanhe:

DV: Como surgiu a idéia da criação desses projetos de rádio e jornal na escola?

“Esse projeto que eu e mais alguns professores estamos tentando inovar a parte da comunicação dos alunos e entretenimento, então a idéia de um jornal e uma rádio escolares foi um projeto que estamos trabalhando com os alunos porque muitos quando optaram fazer o projeto de vida onde foi feita uma enquete, eles se interessaram com a parte de comunicação, tanto é que nós temos alguns alunos que fazem trabalhos na área tecnológica, mexem com som, montagem…surgiu daí a idéia de trazer a rádio para dentro da escola é um projeto praticamente para a vida toda, e através disso vamos tentar estimular os alunos a seguirem uma profissão…seja locutor, um programador e até um possível jornalista. Temos alunos com uma facilidade muito grande de se comunicar de produzir textos, e todos estão entusiasmados com esse projeto e as possibilidades futuras.”

De acordo com Leticia Anciaes Souza, uma das alunas do 1° ano do ensino médio, “visitar a rádio Clube FM foi gratificante.”

O auge da visita foi quando os alunos entraram no estúdio da rádio e puderam conversar com o radialista Lobão que estava ao vivo.