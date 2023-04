Ally Alexandrino conta como os jovens estão fazendo dinheiro com a internet

Ally conta como sua jornada de criador de conteúdo nas redes transformou-se em sua principal fonte de renda; e como usou as redes sociais para investir em sua carreira como empresário e cantor.

Nesta entrevista Ally conta como foi sua jornada de criador de conteúdo nas redes pra sua principal fonte de renda e como usou as redes sociais pra investir em sua carreira como empresário e cantor.

Quem é Ally?

Ally é uma persona que eu criei pra ser mais confiante e menos tímido, meu real nome é Ramon, mas faz alguns anos que ninguém me chama assim. Tenho 19 anos e estou na internet desde os 14, também sou compositor e em breve poderei dizer que cantor também.

Como começou sua carreira na internet?

Desde criança eu já postava vídeos no Youtube, não tinha muitos amigos e todos os que eu tinha eram virtuais, era um conteúdo banal e infantil, meus colegas de escola me zoavam por conta disso, mas continuei fazendo por um bom tempo. Fui de Vlogs mostrando minha vida e falando sobre mim á Receitas e tutoriais de maquiagem. Foi um longo caminho até chegar no Tiktok que foi a plataforma onde eu mais vi que poderia realmente viver disso.

Ter a vida tão exposta e falar sobre os assuntos que você fala como saúde mental e traumas é algo fácil de lidar?

Eu comecei a abordar alguns traumas e fazer conteúdo sobre saúde mental não apenas pra conscientizar as pessoas a buscarem ajuda, mas pra me sentir melhor e transformar algo que por tanto tempo foi tão ruim em algo que ajudasse as pessoas, que me ajudasse também.

Na sociedade que vivemos tá todo mundo ansioso e a gente precisa parar de tratar ansiedade e depressão como um tabu e enfrentar isso, ajudar as pessoas que sofrem com isso diariamente. Quando sua cabeça luta contra você é uma tortura, quero que quem me assista saiba que não está sozinho, que eu passo por isso também, mas o importante é saber que tem profissionais que podem te ajudar, como eu sempre aconselho nas descrições dos meus vídeos.

E sobre a música pode revelar algo pra gente?

É uma parceria com um produtor que admiro muito o Fabregas (@fabregasmusic no Instagram) que vai produzir essa minha primeira música que é uma música sobre término, mas não sobre sofrer e sim sobre se amar o bastante pra saber quando algo é ou não pra você. Considero “Tanto Faz” minha música, algo pra comemorar o término e dizer pra si mesmo “Se é isso apenas que você tem pra me dar, eu dispenso.” Espero que as pessoas amem tanto quanto eu amei escrever essa.

Já tem outras planejadas pro futuro?

Na verdade sim, tenho muitas ideias pra minha carreira na música, um Single a mais esse ano e talvez um EP no final do ano com direito a clipes e tudo mais.

Como ganhar dinheiro com a internet?

Essa é uma pergunta bem difícil, eu comecei fazendo lives falando sobre como eu me sentia após terminar um relacionamento enquanto tomava café da manhã e as pessoa mandavam presentes nas lives e só depois de um tempo eu descobri que aqueles presentes valiam dinheiro e foi bem chocante descobrir isso. A gente chegou no Top 54 no Ranking diário do Brasil já com o apoio da galera que me segue que eu chamo de ALLYENS, pois parece que vieram de outro mundo, estão mudando a minha vida e eu sou muito grato a isso. A internet não tem uma fórmula mágica, cada pessoa tem seu diferencial e consegue isso de um jeito, eu comecei sem nem imaginar que meus desabafos era entretenimento pra galera que me assistia e que isso iria algum dia me gerar dinheiro.

Já dá pra viver apenas de Internet?

Ainda falta muito pra isso, eu comecei a focar nisso a menos de um ano e acho que conquistei muita coisa nesse tempo, talvez em um futuro próximo sim. Temos que parar de ver a internet como um meio de perder tempo e olhar pra ela como uma vitrine mundial, você tá ali expostos pra todo mundo ver, seja você uma pessoa comum ou uma loja, a internet hoje e as redes podem ser seu maior aliado se você souber usar da forma correta.

Conselho pra quem está começando?

Seja autêntico, seja você e seja verdadeiro com quem você é, sei que parece clichê, mas não precisamos de mais gente na internet fingindo que a vida é perfeita quando na verdade a gente sabe que não é. Sua diferença é a coisa mais poderosa que tem em você, use isso a seu favor, não coloque máscaras, tá todo mundo cansado disso.

E pra finalizar queria agradecer pelo espaço e a oportunidade de falar um pouco sobre meu trabalho nas redes. Finalizou ele.